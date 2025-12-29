Российская шахматистка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду. Турнир по быстрым шахматам проходил в Дохе. На тай-брейке Горячкина оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр, победив в первой партии и сыграв вничью во второй.

Хоккейный клуб ЦСКА перед матчем со "Спартаком" провел чествование участников первой в истории Суперсерии с клубами НХЛ. В торжественной церемонии приняли участие Владислав Третьяк, Борис Михайлов и Владимир Лутченко, которые затем совершили символическое вбрасывание.

