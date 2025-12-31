Отдых на склонах Воробьевых гор может быть полностью бесплатным

На Воробьевых горах в Москве официально стартовал новый горнолыжный сезон. Комплекс предлагает разнообразные активности: бесплатное катание на своем инвентаре, групповые тренировки, игру в керлинг, а также экстремальный зиплайн и канатную дорогу с панорамным видом на столицу.

Недавно здесь открыли и Большой трамплин. Как отмечает руководитель службы инструкторов Сергей Сергеев, зимние виды спорта становятся в Москве все более популярными. Многие горожане приходят на склоны, чтобы активно провести время перед Новым годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.