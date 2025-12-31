Новая пересадка между станциями метро "Академическая" открылась в Москве

Новая пересадка между станциями метро "Академическая" Троицкой и Калужско-Рижской линий открылась в Москве. В настоящее время ведется строительство станций второго этапа Троицкой линии, на которых также будут предусмотрены удобные переходы и выходы.

Новый детский сад построили в Тимирязевском районе. Здание рассчитано на 150 детей. В здании оборудовали группы, физкультурный и музыкальный залы.

Участники проекта "Музыка в метро" поднимают настроение пассажирам подземки в преддверии Нового года. На разных станциях и в вестибюлях звучат самые главные новогодние хиты.

