Первый участок Рублево-Архангельской линии метро будет открыт в текущем году

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют открыть уже в этом году. Новая ветка протяженностью 28 километров с 12 станциями свяжет центр города с ближайшим Подмосковьем и создаст удобные пересадки на пять линий метро, МЦК и МЦД.

Одна из ключевых станций – "Народное ополчение" – станет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Ожидается, что в первые годы суточный пассажиропоток на всей ветке составит около 170 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.