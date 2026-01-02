Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 22:15

Транспорт

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро будет открыт в текущем году

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро будет открыт в текущем году

Поезд Деда Мороза начал путь 19 ноября во Владивостоке и проехал более 15 тысяч километров

Рублево-Архангельская линия создаст пересадки на пять других линий столичного метро

Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал Москвы

Запуск Рублево-Архангельской линии метро ускорит поездки для миллиона жителей столицы

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро откроют до конца 2026 года

Встреча с Дедом Морозом начнется в 10 утра на Киевском вокзале

Поезд Деда Мороза приедет на Киевский вокзал Москвы 2 января

Москвичи стали чаще использовать каршеринг для поездок в другие регионы

Москвичам рассказали о работе социальных служб и транспорта в новогодние праздники

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют открыть уже в этом году. Новая ветка протяженностью 28 километров с 12 станциями свяжет центр города с ближайшим Подмосковьем и создаст удобные пересадки на пять линий метро, МЦК и МЦД.

Одна из ключевых станций – "Народное ополчение" – станет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Ожидается, что в первые годы суточный пассажиропоток на всей ветке составит около 170 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕлизавета ДвирникЕкатерина Ефимцева

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика