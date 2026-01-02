Рублево-Архангельская линия создаст пересадки на пять других линий столичного метро

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют открыть в текущем году. Это ускорит поездки для миллиона москвичей и создаст новые маршруты с пересадками на пять линий метро.

Линия пройдет через территории активной реновации, включая Щукинский район, Октябрьское поле и Хорошёво-Мнёвники. Станция "Шелепиха" станет крупным пересадочным узлом, связывающим новую линию с Большой кольцевой линией, МЦК, Солнцевской и Филевской линиями метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.