В Москве завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро

В Москве подвели транспортные итоги ушедшего года. Важным событием стало завершение строительства первого этапа Троицкой линии метро, что сделало поездки для жителей юго-запада столицы удобнее.

Уже стартовал второй этап строительства южного участка этой же линии, работы на котором ведутся круглосуточно, в том числе и в праздничные дни. Также ведется проектирование будущей Рублево-Архангельской линии.

