01 января, 22:15

В Москве завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной до 10 января

С 1 января на российских дорогах появятся более 60 новых дорожных знаков

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Российские электрокары смогут ездить по платным дорогам без оплаты в 2026 году

Новая пересадка между станциями метро "Академическая" открылась в Москве

Движение открыто по новому путепроводу на юге Москвы

Новая дорога на Варшавском шоссе обеспечит высокую пропускную способность

Производство кроссовера "Москвич 8" стартовало на заводе в столице

В Москве будут развивать железнодорожное сообщение с Подмосковьем и соседними областями

В Москве подвели транспортные итоги ушедшего года. Важным событием стало завершение строительства первого этапа Троицкой линии метро, что сделало поездки для жителей юго-запада столицы удобнее.

Уже стартовал второй этап строительства южного участка этой же линии, работы на котором ведутся круглосуточно, в том числе и в праздничные дни. Также ведется проектирование будущей Рублево-Архангельской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАлена Суббота

