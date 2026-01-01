01 января, 22:15Транспорт
В Москве завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро
В Москве подвели транспортные итоги ушедшего года. Важным событием стало завершение строительства первого этапа Троицкой линии метро, что сделало поездки для жителей юго-запада столицы удобнее.
Уже стартовал второй этап строительства южного участка этой же линии, работы на котором ведутся круглосуточно, в том числе и в праздничные дни. Также ведется проектирование будущей Рублево-Архангельской линии.
