Около 12,5 миллиона туристов посетили Москву за первое полугодие 2025 года

Москва рассчитывает побить рекорд по количеству туристов в новогодние праздники. Как сообщила начальник Управления туризма Москвы Инесса Григ, за первое полугодие 2025 года столицу посетили 12,5 миллиона гостей.

Среди иностранных туристов лидируют граждане Китая, Индии, Вьетнама, Турции и стран Ближнего Востока. Гости отмечают праздничную атмосферу города и планируют насыщенную программу, включая вертолетные экскурсии и речные круизы.

