У иностранцев вырос спрос на отели в России на праздничные каникулы. Как заявили аналитики, количество бронирований выросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего туристы выбирают Москву. В основном в столицу едут путешественники из Турции и стран Ближнего Востока. Как подсчитали специалисты, иностранцы тратят на отдых в России на 60% больше, чем россияне.

