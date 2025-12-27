Форма поиска по сайту

27 декабря, 10:00

Туризм

У иностранцев вырос спрос на отели в России на праздничные каникулы

С 20 января детям при путешествии за границу будет нужен загранпаспорт

Более 20 горнолыжных курортов заработали в Москве и области

Москвичи стали чаще путешествовать в одиночку

В МИД России заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело

Россия и Бразилия могут возобновить прямое авиасообщение

Таиланд сохранит действие безвизового режима для россиян в 2026 году

Отельеры готовятся повысить цены из-за новых комиссий на агрегаторах

Российские туристы столкнулись с мошенничеством при аренде жилья в Таиланде

Москва соберет сотни тысяч туристов в новогодние праздники

У иностранцев вырос спрос на отели в России на праздничные каникулы. Как заявили аналитики, количество бронирований выросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего туристы выбирают Москву. В основном в столицу едут путешественники из Турции и стран Ближнего Востока. Как подсчитали специалисты, иностранцы тратят на отдых в России на 60% больше, чем россияне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДмитрий Козачинский

