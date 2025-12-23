Российские туристы столкнулись с мошенничеством при аренде жилья в Таиланде

Несколько российских семей, запланировавших отдых в Таиланде, столкнулись с мошенничеством при аренде жилья. Пострадавшие, внесшие предоплату частным риелторам, по приезде не обнаружили забронированных квартир.

Как рассказала пострадавшая, после передачи 20 тысяч рублей наличными риелтор перестала выходить на связь. В социальных сетях обнаружены сотни жалоб на одного и того же "агента".

Эксперты объясняют ситуацию тем, что в Таиланде риелторская деятельность не всегда требует лицензии, чем активно пользуются аферисты.

