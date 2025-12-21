Форма поиска по сайту

21 декабря, 12:26

Туризм

Russpass представил рейтинг популярных у туристов столичных площадок

Фото: пресс-служба Мостуризма

Туристический сервис Russpass представил список самых популярных у туристов площадок Москвы за 2025 год, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в топ-3 по количеству приобретенных на платформе билетов вошли Московский зоопарк, Московская канатная дорога и колесо обозрения "Солнце Москвы". В рейтинге наиболее востребованных выставочных площадок оказались Музей космонавтики, Новая Третьяковка и Дарвиновский музей.

Кроме того, москвичи и гости столицы часто посещали Пушкинский музей и мультимедийный зал "Медиахолл 360" в парке "Зарядье". Зимой спросом пользуются катки на ВДНХ и в Парке Горького.

Для знакомства с историей Москвы на Russpass собраны тематические маршруты. Самый популярный из них пролегает по пушкинским местам города, среди которых усадьба Мухиных, Государственный академический Большой театр и Тверской бульвар.

В рамках других прогулок пользователей приглашают посетить парк "Яуза", пройтись по Мясницкой улице и Арбату, увидеть достопримечательности, связанные с творческом писателя Михаила Булгакова и поэта Сергея Есенина.

Ранее сообщалось, что Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) за 2025 год. По этому показателю она обогнала Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Кроме того, российская столица вошла в тройку мегаполисов по количеству проводимых культурных мероприятий.

Москва стала одним из лучших городов мира по развитию туризма

