04 января, 15:30Транспорт
Москвичам рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро
При строительстве Рублево-Архангельской линии метро в Москве используют инновационные технологии и материалы.
На станции "Звенигородская" облицовку путевых стен делают из тонированной нержавеющей стали, которая создает эффект черного зеркала. Технологию такого производства взяли из аэрокосмической отрасти. Весь цикл изготовления, включая сырье, полностью российский.
