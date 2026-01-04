Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 15:30

Транспорт

Москвичам рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Москвичам рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Автомобилисты могут воспользоваться новым маршрутом в Красногорске

Инновационные технологии применили при строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Метро и МЦК будут открыты до 02:00 в Москве в рождественскую ночь

Поезд Деда Мороза приедет в Великие Луки 4 января

Москвичи могут парковаться на улицах города бесплатно до 10 января

США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом

Военно-Грузинская дорога открыта для автомобилей

В Госдуме призвали снизить цены на такси в новогодние праздники

Машины застряли на границе России и Грузии из-за снега

При строительстве Рублево-Архангельской линии метро в Москве используют инновационные технологии и материалы.

На станции "Звенигородская" облицовку путевых стен делают из тонированной нержавеющей стали, которая создает эффект черного зеркала. Технологию такого производства взяли из аэрокосмической отрасти. Весь цикл изготовления, включая сырье, полностью российский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоНаталия Шкода

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика