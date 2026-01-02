Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал Москвы

Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Москву. Состав, который начал свое путешествие во Владивостоке и преодолел более 15 тысяч километров, принимает гостей на Киевском вокзале столицы.

Дед Мороз, Снегурочка и их помощники поздравили москвичей и гостей города с Новым годом и пригласили посетить тематические вагоны волшебного экспресса. Поезд разделен на две части для размещения всех экспозиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.