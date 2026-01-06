Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируют завершить в 2026 году. После окончания работ длина магистрали превысит 26 километров, и она соединит пять вылетных направлений столицы.

На последнем участке длиной 3,5 километра построят четыре искусственных сооружения, включая тоннель и эстакаду. По данным экспертов, открытие предыдущих участков уже сократило среднее время в пути на 30-40 минут для жителей прилегающих районов и разгрузило существующие дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.