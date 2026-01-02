Москвичам рассказали о работе социальных служб и транспорта в новогодние праздники

В праздничные дни социальные учреждения Москвы работают по измененному графику. Взрослые поликлиники принимают пациентов с 09:00 до 16:00, а служба неотложной помощи работает круглосуточно. Уличные парковки будут бесплатными до 10 января включительно.

С 6 на 7 января метро и МЦК продлят работу до 02:00, наземный транспорт – до 03:30. Пригородные поезда до 10 января следуют по расписанию субботы. Все городские услуги доступны на портале mos.ru и в мобильных приложениях. Адрес эвакуированного автомобиля можно узнать через приложение "Парковки России" или по телефону горячей линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.