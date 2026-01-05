Новости мира: сильные снегопады накрыли Турцию

Сильные снегопады, обрушившиеся на Северный Курдистан и ряд регионов Турции, серьезно нарушили повседневную жизнь, работу учреждений и транспортное сообщение. Из-за экстремальных погодных условий во многих населенных пунктах были закрыты школы, приостановлено движение транспорта и ограничена деятельность предприятий. Популярное озеро Зийде в Сивасе полностью замерзло

На высоте около 2 тысяч метров началось извержение вулкана Этна. В результате на склоне вулкана образовалась огромная трещина. По ней раскаленная лава течет с вершины горы. По данным Итальянского института геофизики и вулканологии, лавовый поток из разлома длиной около 2,8 километра остается в пределах естественной котловины. Угрозы для близлежащих населенных пунктов в настоящий момент нет.

