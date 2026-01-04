США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом. Авиасообщение возобновилось ровно в 08:00 по московскому времени. Ранее министр транспорта США Шон Даффи предупредил о закрытии неба. Это было связано с американской вооруженной операцией в Венесуэле.

Тем временем на Карибах застряли тысячи туристов. По сообщению британской газеты Daily Mail, аэропорт на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса, а международный аэропорт на острове Аруба – 44. Всего ситуация в Венесуэле парализовала работу 19 воздушных гаваней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.