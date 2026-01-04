Форма поиска по сайту

04 января, 09:15

Транспорт

США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом

Военно-Грузинская дорога открыта для автомобилей

В Госдуме призвали снизить цены на такси в новогодние праздники

Машины застряли на границе России и Грузии из-за снега

Собянин рассказал о строительстве станции метро Москвы "Народное Ополчение"

Метро и МЦК будут открыты до 02:00 в Москве в ночь с 6 на 7 января

Речных маршрутов станет больше в Москве в 2026 году

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро будет открыт в текущем году

Поезд Деда Мороза начал путь 19 ноября во Владивостоке и проехал более 15 тысяч километров

Рублево-Архангельская линия создаст пересадки на пять других линий столичного метро

США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом. Авиасообщение возобновилось ровно в 08:00 по московскому времени. Ранее министр транспорта США Шон Даффи предупредил о закрытии неба. Это было связано с американской вооруженной операцией в Венесуэле.

Тем временем на Карибах застряли тысячи туристов. По сообщению британской газеты Daily Mail, аэропорт на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса, а международный аэропорт на острове Аруба – 44. Всего ситуация в Венесуэле парализовала работу 19 воздушных гаваней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортполитиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

