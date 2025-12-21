Новости мира: около 130 тысяч жителей Сан-Франциско остались без света

В Калифорнии без света остались около 130 тысяч жителей Сан-Франциско. В городе образовались пробки, многие организации закрылись. Одна из возможных причин отключения – пожар на подстанции. Власти призвали жителей оставаться дома, пока электроснабжение не будет восстановлено.

Испания ежегодно теряет потенциальный доход в размере около 2 миллиардов евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко. По словам дипломата, решения Евросоюза о дальнейшем ужесточении визового режима в отношении россиян неизбежно приведет к еще большему сокращению турпотока. Это еще более негативно отразится на экономических показателях страны.

