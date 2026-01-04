04 января, 14:30Политика
Военная операция США в Венесуэле вызвала осуждение в разных странах мира
Военная операция США в Венесуэле вызвала осуждение во всем мире. Заявления политиков немного отличаются, в зависимости от политического строя.
В МИД КНДР решительно осудили насилие США в отношении Венесуэлы и призвали выразить протест против действий страны. Власти Малайзии призывают вернуть президента Николаса Мадуро, Индия осторожно выражает обеспокоенность ситуацией, а Япония обещает помочь Венесуэле, никак не отзываясь о действиях США.
