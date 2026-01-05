Венесуэла пригласила США к работе над программой сотрудничества

Фото: телеграм-канал Delcy Rodríguez

Правительство Венесуэлы приглашает администрацию США к сотрудничеству в рамках повестки дня, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права. Об этом заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в своем телеграм-канале.

"Венесуэла вновь подтверждает свою приверженность миру и мирному сосуществованию. Наша страна стремится жить без внешних угроз, в атмосфере уважения и международного сотрудничества. Мы считаем, что глобальный мир строится, прежде всего, на обеспечении мира внутри каждой страны", – отметила Родригес.

По ее словам, Каракас уделяет приоритетное внимание продвижению к сбалансированным и уважительным международным отношениям с США, а также с другими странами региона.

"Президент (США. – Прим. ред.) Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента (Венесуэлы. – Прим. ред.) Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы", – добавила Родригес.

Политик подчеркнула, что Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее.

Ранее Трамп заявил, что США не потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата Мадуро. По словам американского лидера, США фактически управляют Венесуэлой. Между тем нефтяные компании США уже готовятся вернуться в энергетический сектор Венесуэлы.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американскими силами был захвачен и вывезен из страны Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.