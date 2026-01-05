Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что в Венесуэле необходимо установить закон и порядок

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла должна управляться c соблюдением закона и порядка. Таким образом он прокомментировал изданию New York Post вероятность проведения выборов в этой стране.

"Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной, чтобы воспользоваться преимуществами ее экономики – ценной нефтью и другими ресурсами", – отметил лидер США.

По мнению Трампа, проведение президентских выборов в Венесуэле является второстепенным вопросом на фоне того, что страна "находится на грани экономического коллапса".

Он также заявил, что все оппозиционные кандидаты Венесуэлы пока не пользуются достаточной поддержкой внутри страны. В частности, Трамп прокомментировал деятельность оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марии Корины Мачадо, заявив, что та сможет победить на выборах только при поддержке Вашингтона.

Подводя итоги военной операции США в Венесуэле, Трамп назвал это "великой победой".

"Это была великая победа. Мы справились с задачей. Никто из наших солдат не погиб, несколько человек получили ранения. Мы не потеряли ни одного вертолета, самолета или истребителя. Мы одержали полную и абсолютную победу – так и должно быть", – подчеркнул Трамп.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

По данным СМИ, Трамп в декабре 2025 года предлагал Мадуро покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако президент Венесуэлы отклонил ультиматум американского лидера.

Число погибших в Венесуэле после атаки США возросло до 80 человек

