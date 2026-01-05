Мадуро предстанет перед судом Нью-Йорка 5 января

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici

Заседание по делу против захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдет в суде Нью-Йорка в понедельник, 5 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что заседание начнется в 12:00 по восточному американскому времени (20:00 по Москве). Процесс пройдет под председательством окружного судьи США Элвина Хеллерштейна.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

По данным СМИ, Трамп в декабре 2025 года предлагал Мадуро покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако президент Венесуэлы отклонил ультиматум американского лидера.

Колумбия созвала экстренное заседание Совбеза ООН после атаки США на Венесуэлу. Кроме того, Колумбия запросила чрезвычайное заседание Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встречу глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).