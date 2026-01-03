Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Мексики

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Мексики. Толчки были настолько сильными, что их почувствовали даже в столице – Мехико. Там сирены прервали первую в этом году пресс-конференцию президента страны Клаудии Шейнбаум. Глава государства продолжила выступление после сигнала тревоги. Она сообщила, что поговорила с губернатором Герреро Эвелин Сальгадо. Та заверила, что серьезных разрушений не зафиксировано. Дома в регионе раскачивались, а с крыш падали куски отделки.

В Токио выпал первый за этот сезон снег. Это редкое явление для столицы Японии. Такое бывает всего лишь один или два раза в год. При этом из-за высоких температур он быстро тает.

