03 января, 08:30

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Мексики

Спасатели возобновят восхождения на Пик Победы для поисков альпинистки Наговициной

Тяжелораненого в Хорлах ребенка эвакуируют в Москву

Пожар потушили на местном рынке в Сергиевом Посаде

Неизвестные запускали петарды прямо из окна многоэтажки в Одинцове

Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск

Число жертв атаки ВСУ в Херсонской области возросло до 28

Подростки в Мытищах перепрыгивали на коньках через лежащих товарищей

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на подлете к Москве

Число погибших в результате атаки на Херсонскую область возросло до 27 человек

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Мексики. Толчки были настолько сильными, что их почувствовали даже в столице – Мехико. Там сирены прервали первую в этом году пресс-конференцию президента страны Клаудии Шейнбаум. Глава государства продолжила выступление после сигнала тревоги. Она сообщила, что поговорила с губернатором Герреро Эвелин Сальгадо. Та заверила, что серьезных разрушений не зафиксировано. Дома в регионе раскачивались, а с крыш падали куски отделки.

В Токио выпал первый за этот сезон снег. Это редкое явление для столицы Японии. Такое бывает всего лишь один или два раза в год. При этом из-за высоких температур он быстро тает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

