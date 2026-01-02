Число жертв атаки ВСУ в Херсонской области возросло до 28

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село в Херсонской области возросло до 28 человек, установлены личности 13 из них. Около 30 пострадавших, в том числе пятеро детей, находятся в больницах, состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва готова оказать всю необходимую помощь. Вопрос о переводе раненых в столицу решается. Расследование теракта продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.