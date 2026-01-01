Форма поиска по сайту

01 января, 15:30

Регионы

Подростки на большой скорости спустились на ватрушках с лестницы в Нижнем Новгороде

Дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области

Жители Благовещенска встретили новогоднюю ночь под залпы грандиозного салюта

Новый год с фейрверками отметили в Красноярске

Новый год встретили жители Иркутска

Новый год отметили жители Крайнего Севера

Жители дальневосточных регионов уже отметили Новый год

Новости регионов: снегопад вызвал обрывы линий электропередачи в Новгородской области

Москвичам через камеры показали погоду в Сочи

В аэропорту Пулково задержались примерно 20 рейсов

В Нижнем Новгороде подростки совершили опасный спуск с лестницы на тюбинге. Они скатились с Чкаловской лестницы, которая состоит более чем из пятисот ступеней.

Инцидент был снят на видео, набравшее миллионы просмотров в интернете. Единственным средством защиты у подростков были шлемы. Участники заявили, что обошлось без травм, однако повторять такие действия крайне опасно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

