В России утвердили новый стандарт для тюбининговых горок

В России утвержден новый государственный стандарт для тюбининговых горок. Как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь у таких аттракционов появилось официальное определение и обязательные параметры безопасности.

Согласно стандарту, горки должны быть оборудованы бортиками и безопасным выходом в нижней части. Траектория спуска не должна заканчиваться у проезжей части, водоема или ограждения, что призвано минимизировать риски для катающихся.

