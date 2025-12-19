В Буэнос-Айресе прошла массовая акция протеста у президентского дворца

В центре Буэнос-Айреса у президентского дворца прошла массовая акция протеста. Манифестацию против реформы трудового законодательства организовали крупнейшие профсоюзы Аргентины.

Тысячи людей собрались, чтобы выразить несогласие с планами правительства. На плакатах протестующих была критика реформы и действий властей. На прошлой неделе президент страны направил соответствующий законопроект в конгресс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.