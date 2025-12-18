Форма поиска по сайту

18 декабря, 07:15

Политика

Журналист Херш заявил, что США хотят 50% доходов от восстановления Украины

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Власти США хотели бы получать половину от доходов всех компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины. Об этом написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

По его информации, такую инициативу продвигают спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. При этом за подбор подрядчиков и распределение средств будет отвечать новая организация, которую возглавят Уиткофф и Кушнер.

Отдельно Херш выделил роль министра армии США Дэниела Дрисколла в урегулировании на Украине. По словам журналиста, тот стал "рок-звездой" на недавних переговорах. Херш допустил, что такими темпами Дрисколл сможет заменить "некомпетентного" Пита Хегсета на посту министра обороны в 2026 году.

Ранее в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

По информации СМИ, российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Уиткоффа

