Грабители вырвали банкомат из магазина с помощью внедорожника в Техасе

В Техасе произошло ограбление, в ходе которого налетчики вырвали банкомат из магазина с помощью внедорожника. Преступники привязали трос к устройству и, прицепив его к угнанному автомобилю, выдернули его вместе с витринами.

На кадрах с места видно, как один из грабителей в маске выбивает дверь заправки кувалдой, после чего привязывает трос к банкомату. Его сообщник на внедорожнике давит на газ и вырывает устройство. В итоге банкомат отцепился от троса, его позже нашли на шоссе.

