Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 07:30

Транспорт

РЖД начали использовать биометрию на маршрутах в Нижний Новгород, Иваново и Кострому

РЖД начали использовать биометрию на маршрутах в Нижний Новгород, Иваново и Кострому

Участок Калининской линии метро временно закроют в Москве

Роскачество обнаружило опасные химические соединения в китайских шинах

26 декабря станет самым загруженным днем на дорогах в Москве

Водителей попросили ограничить поездки на машине из-за снегопада в Москве

Новый зарядный хаб для электромобилей "Лефортовский" открыли в Москве

"Интервью": Максим Ликсутов – об итогах года в транспорте и промышленности Москвы

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Московское метро будут активно развивать в 2026 году

Движение по восьми набережным и Тверской улице открыли в Москве

В Москве начались испытания системы посадки на поезд с использованием биометрии. Пилотный проект РЖД запущен на маршрутах из столицы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. В тестировании участвует ограниченное число пассажиров.

Для использования сервиса необходимо подтвердить биометрию. Это можно сделать в уполномоченном банке или дома с помощью выездной регистрации. Планируется, что в первом квартале 2026 года сервис станет доступен всем пассажирам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиигородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика