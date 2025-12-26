РЖД начали использовать биометрию на маршрутах в Нижний Новгород, Иваново и Кострому

В Москве начались испытания системы посадки на поезд с использованием биометрии. Пилотный проект РЖД запущен на маршрутах из столицы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. В тестировании участвует ограниченное число пассажиров.

Для использования сервиса необходимо подтвердить биометрию. Это можно сделать в уполномоченном банке или дома с помощью выездной регистрации. Планируется, что в первом квартале 2026 года сервис станет доступен всем пассажирам.

