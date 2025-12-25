Новую систему расчета экологического сбора на шины планируют ввести с 2026 года

С 1 января 2026 года в России планируют ввести новую систему расчета экологического сбора на автомобильные шины. Итоговая ставка сбора будет напрямую зависеть от количества опасных веществ в конкретном изделии.

Если в шинах обнаружат токсичные соединения, коэффициент экосбора установят на уровне 17. Для изделий без опасных веществ коэффициент останется нулевым.

Новые правила будут распространяться на шины и покрышки для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов, автобусов, троллейбусов и грузовиков.

