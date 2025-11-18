Около 1,3 млн тонн вторсырья собрано в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве с начала 2025 года собрали около 1,3 миллиона тонн вторсырья в рамках программы раздельного сбора отходов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что программа работает уже 6-й год и демонстрирует рост объемов перерабатываемых материалов. Для удобства жителей используется двухконтейнерная система: синие баки для макулатуры, стекла, пластика и металлов, серые – для смешанных отходов.

Собранное вторсырье направляется на сортировочные предприятия, где разделяется на десятки компонентов с помощью автоматических сепараторов, а затем передается заводам для повторного использования, пояснил Бирюков.

Также он подчеркнул, что участие в программе остается добровольным, но с каждым годом к ней присоединяется все больше москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась 101 точка для сдачи ненужных электроприборов на переработку. Проект запущен департаментом природопользования совместно с компанией "М.Видео – Эльдорадо" и призван увеличить долю собираемого электролома с 15 до 70%.