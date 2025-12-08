Раздельному сбору мусора будут обучать в первом московском экоцентре

Раздельному сбору мусора будут обучать в первом московском региональном экоцентре, сообщил заммэра Петр Бирюков. Там можно узнать, как правильно компоновать отходы. Есть и специальная программа для обучения детей.

Бирюков отметил, что на переработку принимают более 20 видов вторсырья. За 9 месяцев этого года при сортировке отобрали и направили на переработку более 1,3 миллиона тонн подходящих под критерии отходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.