Внуково планирует повышение тарифов для авиакомпаний весной

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Аэропорт Внуково проведет индексацию тарифов на обслуживание авиакомпаний весной 2026 года, рассказал Агентству "Москва" заместитель генерального директора по коммерции воздушной гавани Антон Кузнецов.

Он подчеркнул, что тарифы для авиакомпаний индексируются каждый год.

Ранее заместитель гендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов аэропорта Дмитрий Кайгородов рассказал, что в терминале С Шереметьево появятся 16 стоек самостоятельной регистрации пассажиров и багажа в 2026 году.

Он отметил, что в терминале В уже есть 22 таких киоска. Ими могут пользоваться как пассажиры, так и сотрудники аэропорта, а новые предназначены только для пассажиров.

