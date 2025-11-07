В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово снова открылись курилки

Фото: телеграм-канал "Авиаторщина"

В зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово открылись законсервированные ранее бесплатные курительные комнаты. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель аэропорта Сергей Стариков.

"Таким образом, открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам и одна на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам", – сказал он.

Стариков добавил, что все открытые комнаты для курения оборудованы специальными фильтрами, благодаря которым некурящие пассажиры защищены от табачного дыма. Он добавил, что открытие этих комнат должно исключить случаи курения в туалетах аэропорта.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге сделал специальные зоны для курения платными. Отмечалось, что пассажирам придется платить 500 рублей за их посещение.

В связи с этим глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку. Он назвал данный эксперимент неудачным и предположил, что пассажиры не станут платить, а пойдут курить в туалеты.

