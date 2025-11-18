Стойки самостоятельной регистрации установят в терминале С Шереметьево в 2026 году

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В терминале С Шереметьево появятся 16 стоек самостоятельной регистрации пассажиров и багажа в 2026 году. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал заместитель гендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов аэропорта Дмитрий Кайгородов.

По его словам, эти киоски единственные в стране, они позволяют пассажирам самостоятельно зарегистрироваться на рейс, зарегистрировать багаж, а также распечатать билет.

Он добавил, что в терминале B таких киосков уже 22. Из них 12 работали с 2019 года, а 10 открылись 17 ноября этого года. Установленными ранее стойками могут пользоваться как пассажиры, так и работники аэропорта, а новые предназначены исключительно для пассажиров.

Кайгородов также рассказал, что в новых киосках сделана двухэтапная регистрация. После взвешивания багажа устройство определяет, соответствуют ли его габариты правилам авиакомпании, после чего распечатывает талон, который пассажир наклеивает на свой багаж и относит к стойке, которую укажет устройство. Сейчас там есть уже четыре таких стойки без сотрудников – пассажиры самостоятельно кладут туда свой чемодан.

Ранее сообщалось, что в зоне внутренних вылетов аэропорта Домодедово открылись законсервированные ранее бесплатные курительные комнаты. Они все оборудованы специальными фильтрами, которые защищают некурящих пассажиров от табачного дыма. Отмечалось, что открытие этих комнат должно исключить случаи курения в туалетах аэропорта.

