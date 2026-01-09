Сергей Собянин: транспортный хаб "Курская" становится еще комфортнее

Транспортный хаб "Курская" стал еще комфортнее. О том, что город делает для его развития, на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в состав узла входят Курский вокзал, станции второй и четвертой линий Московских центральных диаметров, метро "Курская" Арбатско-Покровской и Кольцевой линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии. Этот пересадочный пункт – один из лидеров по пассажиропотоку в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.