Собянин: 15 беспилотных трамваев начнут курсировать в 2026 году в Москве

В 2026 году в Москве 15 беспилотных трамваев начнут курсировать на маршрутах Краснопресненской сети. До конца 2027 года планируется открыть еще две новые трамвайные линии. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин, отметив, что прошедший год стал знаковым для столичного трамвая.

Среди ключевых событий – запуск в сентябре первого в России участка пути без контактной сети на проспекте Академика Сахарова, связавшего площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром. В декабре такой же участок открыли на Трифоновской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.