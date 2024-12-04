Москвичи назвали самые популярные горнолыжные курорты

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Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш стали самыми популярными направлениями горнолыжного туризма на декабрь 2024 – январь 2025 года среди жителей столицы. Об этом Москве 24 рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Согласно данным исследования, в этом сезоне число бронирований на курортах от москвичей превышает прошлогодние показатели на 5%. А в целом по стране спрос на горнолыжные курорты на предстоящие месяцы вырос на 10% относительно прошлого года: по данным аналитиков, на Кавказе бронируют проживание на Домбае и Архызе, в Краснодарском крае – в Эсто-Садке и Красной Поляне, а в Приэльбрусье – в Терсколе, Поляне Арзау и Поляне Чегет.

"Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежным направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее", – объяснила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.



Дарья Кочеткова управляющий директор сервиса Открываются новые трассы, развивается инфраструктура для семейного отдыха, а также появляются дополнительные услуги, позволяющие сделать склоны местом притяжения не только лыжников и сноубордистов, но и любителей зимнего активного отдыха в целом.

В сервисе уточнили, что забронировать ночь на декабрь-январь в Эсто-Садке стоит 13,2 тысячи рублей, в Красной Поляне – 13 тысяч. В Архызе ночь в отеле обойдется в 12,1 тысячи рублей, в Шерегеше – 11,7 тысячи рублей, а в Домбае – 9,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что "Эльбрус" стал лучшим горнолыжным курортом по итогам 2024 года. Номинации "Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха" и "Лучший в России горнолыжный отель" забрал всесезонный курорт "Манжерок" а "Красную Поляну" назвали "Самым событийным горнолыжным курортом в России".