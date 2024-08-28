Эксперт Мкртчян назвал лучшее время для бронирования туров на Новый год

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Тур на новогодние праздники можно приобрести по более выгодной цене только благодаря раннему бронированию, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он напомнил, что дело в динамическом ценообразовании: чем меньше мест остается в самолете, вагоне, отеле, тем выше их стоимость.

"Поэтому у купивших новогодний тур заранее цены будут лучше. Это мы уже видим, например, на сравнении июля и августа", – указал эксперт, посоветовав бронировать отдых уже сейчас.

Он также отметил, что в новогодние праздники у россиян традиционно пользуются популярностью горнолыжные курорты.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Красная Поляна бронируется уже вовсю, потому что цены на новогодние даты будут только расти. И не только по этому направлению, но и на других горнолыжных курортах – Шерегеше, Манжероке, Домбае, Приэльбрусье, Архызе.

Кроме того, многие ездят с детьми в Великий Устюг, чтобы познакомиться с Дедом Морозом. Но и здесь следует помнить, что праздничные даты там самые дорогие, а единственный вариант сэкономить – бронировать отдых заблаговременно.

Говоря о других странах, эксперт заметил, что за рубежом отели не так сильно растут в цене, при этом сильно дорожают авиабилеты.

"Потому что не так много мест для вылета. Куда бы мы ни посмотрели – Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет, Куба, – везде идет рост цен", – сказал Мкртчян.

Ранее россиян предупредили, что в 2025 году стоимость летнего отдыха может вырасти на 25%. Эксперты связывают это с ростом цен на авиа- и железнодорожные билеты.