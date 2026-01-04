04 января, 13:30Город
Москвичи и туристы могут посетить горнолыжный комплекс "Сорочаны"
10 трасс, современные подъемники, тюбинг-центр – все это и не только жители и гости столицы могут посетить в подмосковном горнолыжном комплексе "Сорочаны". Он расположен примерно в 50 километрах от Москвы возле деревни Курниково.
Как любители, так и профессионалы приезжают туда и катаются до поздней ночи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Москвичи назвали самые популярные горнолыжные курорты
- Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" открыл сезон