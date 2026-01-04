Форма поиска по сайту

04 января, 13:30

Город

Москвичи и туристы могут посетить горнолыжный комплекс "Сорочаны"

Москвичи и туристы могут посетить горнолыжный комплекс "Сорочаны"

Собянин: свыше 110 объектов социальной инфраструктуры построено в 2025 году

В Москве прошел международный турнир по пляжному сумо

Проект строительства метро и дорожной сети одобрен в бывшей промзоне Южный порт

В Москве ожидаются снегопады и мороз в Рождество

Метро и МЦК будут открыты до 02:00 в Москве в рождественскую ночь

Температура составила минус 2 градуса утром 4 января

Жители и гости столицы могут посетить игру "Москва усадебная"

340 поликлиник обновили в Москве к началу 2026 года

Москвичи могут парковаться на улицах города бесплатно до 10 января

10 трасс, современные подъемники, тюбинг-центр – все это и не только жители и гости столицы могут посетить в подмосковном горнолыжном комплексе "Сорочаны". Он расположен примерно в 50 километрах от Москвы возле деревни Курниково.

Как любители, так и профессионалы приезжают туда и катаются до поздней ночи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕвгения МирошкинаАрина Устюкова

