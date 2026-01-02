На фестивале в "Лужниках" москвичи могут попробовать снежный дартс и керлинг

В спортивном комплексе "Лужники" проходит фестиваль "Зима в Лужниках", где москвичи могут попробовать различные зимние забавы. В программе – снежный дартс, керлинг, боулинг на снегу и катание на тюбингах.

Фестиваль продлится до 28 февраля. Для бесплатного катания на тюбингах необходимо получить QR-код после регистрации на месте. Гости отмечают, что такие площадки становятся популярными местами для семейного отдыха в разных районах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.