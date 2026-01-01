01 января, 17:45Спорт
"Забег обещаний" прошел в Лужниках в первый день нового года
В "Лужниках" прошел "Забег обещаний", в котором приняли участие около 3 тысяч москвичей. Участники пробежали символическую дистанцию в 2 026 метров, давая себе обещания на новый год.
Акция проходит в двенадцатый раз. В Москве она была организована на более чем двадцати площадках. Температура во время старта составляла минус 10 градусов. Многие бегуны выбрали для выступления креативные праздничные костюмы.
