"Забег обещаний" прошел в Лужниках в первый день нового года

В "Лужниках" прошел "Забег обещаний", в котором приняли участие около 3 тысяч москвичей. Участники пробежали символическую дистанцию в 2 026 метров, давая себе обещания на новый год.

Акция проходит в двенадцатый раз. В Москве она была организована на более чем двадцати площадках. Температура во время старта составляла минус 10 градусов. Многие бегуны выбрали для выступления креативные праздничные костюмы.

