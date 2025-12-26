"Новости дня": обновленная городская поликлиника № 2 открылась в Чертанове Северном

Высокотехнологичная медицина рядом с домом стала доступна жителям района Чертаново Северное. Там открылась обновленная городская поликлиника № 2.

Ее модернизировали по новому московскому стандарту. В поликлинике появились современное оборудование, цифровые технологии и удобная планировка. Все сделано для того, чтобы пациенты получали медицинскую помощь быстро и комфортно.

Подробнее – в программе "Новости дня".