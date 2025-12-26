Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 08:00

Город

"Новости дня": обновленная городская поликлиника № 2 открылась в Чертанове Северном

"Новости дня": обновленная городская поликлиника № 2 открылась в Чертанове Северном

"Новости дня": по полису ОМС появятся новые услуги для пациентов с диабетом

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

"Новости дня": клеточную терапию для лечения рака начали применять в Москве

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Москвичам рассказали о Боткинской больнице

Двум пациентам с онкологией провели уникальную клеточную терапию в Морозовской больнице

Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием

Свыше 30 тыс операций на сердце и сосудах провели в Москве в 2025 году

Москвичам рассказали об обновлении столичных больниц

Высокотехнологичная медицина рядом с домом стала доступна жителям района Чертаново Северное. Там открылась обновленная городская поликлиника № 2.

Ее модернизировали по новому московскому стандарту. В поликлинике появились современное оборудование, цифровые технологии и удобная планировка. Все сделано для того, чтобы пациенты получали медицинскую помощь быстро и комфортно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинагородвидео

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика