Московской клинической больнице № 52 исполнилось 70 лет

Московскому клиническому научно-исследовательскому центру "Больница № 52" исполнилось 70 лет. С юбилеем коллектив учреждения поздравила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Больница открылась в 1955 году как лечебное учреждение с четырьмя отделениями. Сегодня это крупнейший многопрофильный центр, оказывающий помощь пациентам не только из столицы, но и из других регионов.

Ежегодно в больнице консультации получают более 540 тысяч пациентов, стационарное лечение проходят около 80 тысяч человек. В ее стенах рождается порядка 5 тысяч детей и проводится свыше 29 тысяч операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.