20 декабря, 18:15Мэр Москвы
Флагманский центр ГКБ № 1 принял 70 тысяч пациентов
Флагманский центр Первой градской больницы за год работы оказал помощь 70 тысячам пациентов. Сергей Собянин отметил, что этот центр стал новым уровнем экстренной и высокотехнологичной помощи.
Врачи центра провели почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в гибридной операционной, где могут одновременно работать хирурги, травматологи и нейрохирурги. В одном корпусе объединились самые современные технологии, оборудование и подходы к лечению.
