Цены на аренду квартир в Москве перестали расти и стабилизировались

Рынок аренды жилья в Москве демонстрирует необычную стабильность: после многолетнего роста цены застыли, а выбор квартир увеличился на 80%. На рынок вышло много собственников, которые не смогли продать квартиры на вторичном рынке, а также инвесторы, купившие жилье по льготной ипотеке.

В результате арендаторы получили больше возможностей для выбора и могут торговаться. При этом в отдельных районах, таких как Савеловский, Тропарево-Никулино и Тимирязевский, цены за прошлый год значительно выросли из-за повышенного спроса и улучшения транспортной доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.