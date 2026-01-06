Форма поиска по сайту

06 января, 10:00

Город

Цены на аренду квартир в Москве перестали расти и стабилизировались

Медику предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после операции

Московский зоопарк принимает от продавцов нераспроданные ели до 19 января

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

В 2025 году 360 тысяч пар подали заявление в ЗАГС через портал госуслуг

В парке "Музеон" 6 января стартует гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0"

В Москве к концу года будут работать 15 беспилотных трамваев

Более 60% россиян планируют праздновать Рождество в этом году

В рождественские праздники в Москве изменится график работы социальных учреждений

На дорогах столицы ожидается гололедица 6 января

Рынок аренды жилья в Москве демонстрирует необычную стабильность: после многолетнего роста цены застыли, а выбор квартир увеличился на 80%. На рынок вышло много собственников, которые не смогли продать квартиры на вторичном рынке, а также инвесторы, купившие жилье по льготной ипотеке.

В результате арендаторы получили больше возможностей для выбора и могут торговаться. При этом в отдельных районах, таких как Савеловский, Тропарево-Никулино и Тимирязевский, цены за прошлый год значительно выросли из-за повышенного спроса и улучшения транспортной доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья ЕрмаковаИван Пашков

