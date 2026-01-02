На центральных площадках проекта "Зима в Москве" можно увидеть украшения в советском стиле

На центральных площадках проекта "Зима в Москве" гости могут полюбоваться украшениями в советском стиле, попробовать древнерусские горячие напитки и посетить ярмарку и ГУМ-каток. На площадках работают аниматоры в ярких костюмах.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа. На фестивальных площадках проходят спектакли по мотивам детских сказок, включая "Сказку о царе Салтане" и "Конька-горбунка". Также в новогодние каникулы состоятся яркие ледовые шоу в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева с участием известных персонажей.

