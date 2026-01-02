Форма поиска по сайту

02 января, 16:15

Город

На центральных площадках проекта "Зима в Москве" можно увидеть украшения в советском стиле

Температура в Москве утром 3 января составит минус 5 градусов

На Никольской улице в Москве образовались внушительные очереди

Новые катки Москвы оборудовали пунктами проката, медпомощи и раздевалками

Синоптик сообщил о приходе зимней погоды в Москве в норму

Рублево-Архангельская линия создаст пересадки на пять других линий столичного метро

Снежный покров в Московском регионе за сутки увеличится на 4 сантиметра

Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал Москвы

Москвичи могут посетить спортивные комплексы для катания на лыжах и сноуборде

Врачи спрогнозировали пик заболеваемости гонконгским гриппом в середине января

На центральных площадках проекта "Зима в Москве" гости могут полюбоваться украшениями в советском стиле, попробовать древнерусские горячие напитки и посетить ярмарку и ГУМ-каток. На площадках работают аниматоры в ярких костюмах.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа. На фестивальных площадках проходят спектакли по мотивам детских сказок, включая "Сказку о царе Салтане" и "Конька-горбунка". Также в новогодние каникулы состоятся яркие ледовые шоу в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева с участием известных персонажей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаАрина Устюкова

