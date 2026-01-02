Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых морозных с начала зимы

Минувшая ночь в Москве и области стала одной из трех самых морозных с начала зимы. В столице 2 января ожидается потепление, однако пройдут метель и усилится ветер, что привело к объявлению желтого уровня погодной опасности.

Утром температура в городе составляла минус 10 градусов, а к вечеру поднимется до минус 6 градусов. Влажность воздуха останется высокой – около 94%, снегопад продлится в течение всего дня. Коммунальные службы работают круглосуточно, очищая дороги от снега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.