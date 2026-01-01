Графики пригородных электричек изменились на всех направлениях в новогодние праздники. До 10 января составы будут следовать по субботнему расписанию, а 11-го числа – по воскресному. Только с 12 января электрички вернутся к привычному расписанию понедельника. В

В праздничные дни на линии дополнительно вводят около 200 поездов. В рождественскую ночь поезда МЦД и Павелецкого направления будут работать до 03:00, а составы Ярославского направления – до 02:00.

