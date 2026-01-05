Спасатели рассказали, насколько опасно выходить на столичные водоемы

Спасатели рассказали, насколько на данный момент опасно выходить на столичные водоемы. Они патрулируют места зимней рыбалки.

По словам спасателей, несмотря на то, что в столице установилась морозная погода, местами лед еще довольно тонкий и рыхлый из-за перепада температур, а также большого количества лунок, которые бурят рыбаки. Особенно опасны водоемы с течением.

