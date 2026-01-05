Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 января, 17:15

Безопасность

Спасатели рассказали, насколько опасно выходить на столичные водоемы

В МВД напомнили россиянам, какую личную информацию нельзя передавать незнакомцам

В России выросло число случаев мошенничества на сайтах знакомств

Мошенники стали обманывать россиян под видом работников водоканала

Неизвестные запускали петарды прямо из окна многоэтажки в Одинцове

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

Российские электрокары смогут ездить по платным дорогам без оплаты в 2026 году

Мошенники могут обманывать москвичей под видом коммунальщиков в праздники

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом срочной распродажи подарков

Мошенники обманывают россиян под предлогом переоформления тарифа интернета

Спасатели рассказали, насколько на данный момент опасно выходить на столичные водоемы. Они патрулируют места зимней рыбалки.

По словам спасателей, несмотря на то, что в столице установилась морозная погода, местами лед еще довольно тонкий и рыхлый из-за перепада температур, а также большого количества лунок, которые бурят рыбаки. Особенно опасны водоемы с течением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьгородвидеоАлина ГилеваАлексей Пименов

